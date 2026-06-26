プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が、夫と「遠距離」になることを報告した。２６日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「寂しいけどがんばってね」と２ショットをアップ。「豊はしばらく海外のかき氷屋さんをお手伝いにきます」と説明し、「先程バイバイしました遠距離結婚」とつづった。かき氷好きで知られる村上。豊さんも自身のＳＮＳで「武者修行に行ってくる」と明かしている。村上は