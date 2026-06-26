東京午前は全般的に円買いやドル買いが優勢。ユーロ円は１８３．７２円付近、ポンド円は２１３．２９円付近、豪ドル円は１１１．２５円付近まで円高推移。欧州通貨やオセアニア通貨は対ドルで軟調に推移するなど、リスク回避的な円高・ドル高のパターンとなっている。ＡＩ向けの半導体需要に左右されやすい日本や韓国の株価指数が下落し、円やドルに神経質な動きがみられる。 ドル円は１６１円後半で動意が薄い