ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２６日、ジュニアの公式サイトで５人組新グループ「Ｈｏｗｚｉｔ（ハウジー）」の結成を発表した。メンバーは織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉で、いずれも２０代前半の５人。公式サイトで新グループビジュアルも公開された。８月に東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで初コンサート（８〜１６日まで、全８公演）や大阪、福岡公演を行うことが決まった。