米株価指数先物ナスダック下げ拡大、韓国主導でハイテク安 東京時間11:59現在 ダウ平均先物SEP 26月限52241.00（-98.00-0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7372.00（-51.25-0.69%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限29298.50（-426.25-1.43%）