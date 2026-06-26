【新華社ウルムチ6月26日】第9回中国・ユーラシア博覧会の開催に際し、新疆ウイグル自治区のウルムチ天山国際空港口岸（通関地）は博覧会出展者の入境がピークを迎えている。スムーズな通関手続きを確保するため、ウルムチ出入境辺防検査站（出入境検査所）は、博覧会専用レーンや「一帯一路」レーンを設けたほか、多言語対応チームを編成し、ロシア語、英語、ウルドゥー語などによる案内や通関サポートを提供している。博覧