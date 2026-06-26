モデル・俳優の本田翼（33）が25日、自身のインスタグラムを更新。ナチュラルな私服コーデを披露した。【写真】「デニムの形がオシャレ」白T×ワイドデニムの私服スタイルを披露した本田翼本田は、シンプルな白の半袖トップスに淡いブルーのワイドデニムを合わせた爽やかなコーディネートを公開。ドット柄のクリアなショルダーバッグをアクセントに、キャップとサンダルを合わせたカジュアルな装いで、夏らしい私服スタイルを