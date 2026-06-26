記者会見する松本サイバー安保相＝26日午前、東京都千代田区松本尚サイバー安全保障担当相は26日の記者会見で、米オープンAIからサイバー防御の性能を高めた最先端人工知能（AI）モデル「GPT5.5サイバー」の提供を受け、利用が可能になったと明らかにした。政府の重要システムの脆弱性点検に活用し、AIを悪用した高度なサイバー攻撃への備えを進める。サイバー攻撃への懸念は、米新興企業アンソロピックが手がける「クロード