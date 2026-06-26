自民党はきょう、来年度の予算編成に向けた政府の基本方針、いわゆる「骨太の方針」の策定に向けた議論を始めました。足元の物価高や人件費の上昇に対応できる予算編成を求める意見が相次ぎました。自民党小林鷹之 政調会長「高市カラーを前面に出した骨太の方針にしていく必要がある。真に骨太のものとなるように簡潔で、分かりやすく、そしてメッセージ性のあるようなもの」自民党はけさ、党本部で政調全体会議をひらき、