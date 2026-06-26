フリーアナウンサーの永島優美(34)が26日、自身のインスタグラムを更新し、サッカーW杯の日本代表戦を応援する親子ショットを披露した。ストーリーズにサッカーW杯をテレビ観戦するユニホーム姿でポニーテールにした自身と2歳愛娘の後姿をアップした。続く投稿では「LET’S GO！」とつづり、娘を抱きながら腕を差し出すショットを投稿。「娘もサッカー好きな予感」と記した。サッカー日本代表はこの日(現地時間25日)、スウ