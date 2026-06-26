■MLBブルージェイズ 5ー6 レンジャーズ（日本時間26日、ロジャース・センター）ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地でのレンジャーズ戦に“4番・三塁”で先発出場し、4打数2安打（1本塁打）2打点をマークした。9回裏には3試合ぶりの1発となる2ラン本塁打を放ち、メジャー1年目の本塁打数で城島健司（06年マリナーズ）に並ぶ日本選手歴代2位タイの18本に到達。チームは敗れたものの、岡本は存在感を示し、ルーキーイヤーでの