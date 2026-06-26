【Leap Link Loop（リープ リンク ループ）】 6月26日 配信開始 【拡大画像へ】 双葉社は同社のWebサイト「webアクション」にて、マンガ「Leap Link Loop」を6月26日より連載開始する。 本作はSNS上で「三密」マンガが話題になったたくぞう氏による初連載。「緊迫のタイムリープサスペンス」と銘打たれている。 物語の主役は幼い頃は仲が良かったが、今は疎遠になっ