【信仰2.0】 6月26日12時～ 連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは、マンガアプリ「サイコミ」にてマンガ「信仰2.0」の連載を6月26日12時より開始する。 本作はTVアニメ化もされた「推しが武道館いってくれたら死ぬ」の作者・平尾アウリ氏による新連載。原案は今川華巌氏が手掛けており、孤独な2人の出会いと新たな宗教の始まりを描いたサスペンスとなっている。 □「信仰2.0」のペ&#