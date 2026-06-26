スーパーの「西友」は、2026年6月25日から7月5日まで「総力祭」を開催しています。関東エリア（河辺店は除く）の店舗が対象のチラシから、注目商品をピックアップして紹介します。大玉メロンが842円！「総力祭」では、日替わりセールも実施されます。週末は、季節のフルーツに注目。6月27日（土）と7月5日（日）は、「鳥取県産黒ボクすいかブロックカット」（1パック）が430円。6月28日（日）は、「山形県産JA鶴岡アンデスメロン」