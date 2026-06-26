A.B.C-Zが、7月15日にリリースする3rd EP『THE WAY』の先着購入特典の絵柄を公開した。 （関連：【画像あり】A.B.C-Z、3rd EP『THE WAY』先着購入特典の“告知ステッカー”絵柄3種） 特典は、告知ポスターのデザインを手のひらサイズに落とし込んだ“告知ステッカー”に。初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の各形態で異なる絵柄となっている。 また、本作のリリースに先がけて、全国3カ所