梅雨前線の影響で、岡山・香川では一時、レベル4危険警報が発表される地域があるなど、断続的に雨が降り続いていて、家屋の倒壊といった被害も確認されています。 【写真を見る】台風接近に伴い梅雨前線が活発化岡山・香川で雨続く一時「レベル4」危険警報発表空き家倒壊や交通への影響も けさ（26日）6時ごろの高松市中心部です。岡山・香川では、今も雨が降り続いています。 降り始めからの雨量は、井原市の佐屋で206ミ