タカラトミーアーツは、『Pokémon Pixel Art つれあるきマスコット』を7月より発売する。価格は1回300円（税込）だ。 本商品は、ポケモンをドット絵で表現したコンセプトアート「Pokémon Pixel Art」を使用したマスコットである。 シリコンゴムのリングが付いており、カバンや傘などに取り付けてポケモンを連れ歩くことができる。ラインナップは、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ