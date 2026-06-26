韓国発のカラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」の日本総代理店であるWONDER LINEは6月27日より順次、セブン‐イレブン限定ライン “from 2aN（フロム トゥーエーエヌ）” の第二弾アイテムを全国のセブン‐イレブン店舗※にて数量限定で発売します。※一部取り扱いのない店舗があります。※数量限定につき、なくなり次第終了となります。※店舗により発売日・販売状況が異なる場合があります。■“from 2aN”とは“