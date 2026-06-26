大人のためのファストファッションブランド「coca（コカ）」は6月19日、沖縄県内3店舗目となる「coca イオン南風原店」を、「イオン南風原」（沖縄県島尻郡南風原町）の2階にオープンしました。地域のユーザーの生活に寄り添い、トレンド感のあるレディース・メンズ・キッズのアイテムを、日常使いしやすいプチプライスで豊富に取り揃えていきます。■「coca」がイオン南風原に出店する背景「coca」は、「EVERYDAY CLOTHING」をコ