「BCNランキング」2026年6月15日〜21日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）2位FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）3位LAVIE N16 ネイビーブルーN1655/LAL（NEC）4位MacBook Neo 512GB ブラッシュMHFJ4J/A（アップル）5位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）6位FMV Note U U59-L1FMV