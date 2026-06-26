26日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝161円77銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円76銭前後と5銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース