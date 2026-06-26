26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比3350円安の6万9330円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万9602.72円に対しては272.72円安。出来高は3万3445枚となっている。 TOPIX先物期近は3958.5ポイントと前日比78ポイント安、現物終値比7.22ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69330 -335