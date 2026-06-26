地震発生を想定して下水道管の被害を映像で確認する研修が新潟市で行われました。 研修は、震度6強の地震で下水道管が破損した想定で行われ、自治体の担当者ら40人ほどが参加しました。高圧洗浄機で管にたまった土砂を取り除いたあと、360度撮影できるカメラを通して亀裂や破損がないかを映像で確認しました。このカメラは小型の車輪がついていて、遠隔操作で移動させることができます。 ■県流域下水道事務所 松本剛英