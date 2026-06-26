北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告に対し、判決が言い渡されました。ここからはＳＴＶ司法キャップの百瀬記者とお伝えします。まず、川村被告の判決は無期懲役の求刑を下回る懲役３０年でした。札幌地裁はどういった理由でこの判決を言い渡したのでしょうか？ 川村被告について札幌地裁は、「犯行の端緒を作り出した」「金品を奪う流れを作り、犯行