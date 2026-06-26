中国メディアの第一財経は26日、広東省深セン市の複数の旅行会社で日本行きのビザ申請者が大幅に増加していることが分かったと報じた。日本政府が7月1日からビザ（入国査証）発行手数料を従来の5倍に引き上げると発表したことを受け、多くの旅行者が値上げ前に駆け込みで申請しているという。ある旅行会社では、これまで2日に1〜2件程度だった申請件数が、現在では1日10件以上に急増している。また、一部の旅行会社は7月1日以前の