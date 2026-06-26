生活家電などを手がけるグループセブ ジャパン（東京都港区）は、「ティファール」ブランドから、衣類スチーマー「ピュアフォース DT8732J0」を2026年7月に発売する。残量が見える水タンク、トリガーロック機能など使いやすさ向上同ブランド史上最強だという毎分25グラムのパワフルなスチームによる圧倒的なシワ伸ばしを実現。そのほかウイルスの除去/除菌、花粉やダニの死骸などのアレル物質を抑制し、脱臭まで行える。スチーム量