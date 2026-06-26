EXILEのTAKAHIRO（41）が26日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）との“兄弟ショット”を公開し、注目を集めている。TAKAHIROは「久しぶりに兄貴とバッタリ会いました。ちょっと挨拶しようと楽屋のぞいたら、やっぱり、なんか食べてました。いつも優しい」とつづり、小杉との2ショットを投稿。これにファンからは再会を喜ぶ声と共に「可愛い兄弟！！！！久しぶりに見れて