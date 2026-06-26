シンガーソングライター・ヒグチアイが、10月4日からNHK Eテレにて放送開始予定のTVアニメ『アオアシSeason2』第1クールエンディングテーマを担当することが決定した。 同アニメ原作は累計部数2,500万部を突破、「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて2015年より連載され、2025年8月発売の第40集をもって堂々完結を迎えた、大人気サッカー漫画『アオアシ』（著・小林有吾）。 TVアニメは20