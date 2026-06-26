◇ナ・リーグカブス4-3メッツ（2026年6月25日ニューヨーク）カブスは25日（日本時間26日）、敵地でのメッツ戦で延長10回の熱戦を4-3で制し、敵地メッツ戦4連戦4連勝とした。これで貯金は7。5月上旬に一時最大「15」あった貯金を6月に入り「0」とした時期もあったが、再び息を吹き返し上昇気流に乗ってきた。鈴木誠也外野手（31）はこの日は不出場。前日のWヘッダー2戦で10打数無安打とバットが湿り、右膝の負傷の影響も