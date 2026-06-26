お笑いコンビ「ネルソンズ」の和田まんじゅう（40）が25日深夜放送のテレビ朝日「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。ピンチを救ってくれた先輩に感謝した。見取り図・リリーがかまいたち・濱家隆一のコンビ愛あふれるエピソードを披露した後、和田も「濱家さん、ほんとかっこよくて」と続いた。「3年前に離婚したんですけど。お金10万円もなくて、家もない中、濱家さんが“（返済は）いつでもいいよ”って100万円貸