トヨタ自動車は26日、トヨタ自動車九州の宮田工場（福岡県宮若市）の稼働を、同日夕方から再開すると発表した。日産自動車も同日午後、日産自動車九州（福岡県苅田町）の工場の一部生産ラインの稼働を再開する予定。両社とも大雨の影響で操業を一時停止した。トヨタは、大雨による周辺の通行止めのため、25日夕方から26日午後にかけての稼働停止を明らかにしていた。宮田工場では、高級ブランド「レクサス」を生産している。