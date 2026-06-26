石川・志賀町の海岸に漂着していた中国製の巨大ホースについて、24日から撤去作業が始まった。漂着から半年が経過し、作業ではバーナーで短く切断。ホース内には大量の水が入っていて、撤去費用は約5000万円に上るという。漂着半年で巨大ホースの切断作業開始海岸に延びる巨大なホース。漂着から半年、ようやく切断作業が始まった。石川・志賀町の海岸に流れ着いた中国製の巨大なホース。人が隣に立つと、その巨大さが分かる。24日