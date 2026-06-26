カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリーダー格とされる職業不詳の男（31）について、兵庫県警は6月25日までに詐欺容疑で逮捕、送検した。男は6月7日、タイで現地警察に身柄を拘束され、バンコクから日本へ移送された。兵庫県警は昨年10月、 拠点があるカンボジアへ大学生を連れ出し、「かけ子」をさせたとする国外移送目的誘拐や詐欺の疑いで計8人を逮捕し、関連捜査から男の存在が浮上した。兵庫県警によると、男