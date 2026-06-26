岡山県警本部 岡山県警が26日、2025年に受理した落とし物について公表しました。 現金は3億17万5421円で、前年より約1000万円減りました。記録が残る1973年以降で4番目に多い額でした。物品は23万6040点で、前年より約2200点増え、過去6番目に多い数でした。 現金のうち「100万円以上の拾得」は4件ありました。最高額の391万円は列車内でかばんに入っていたのを、鉄道会社の従業員が見つけたということです。4件のうち3