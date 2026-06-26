26日朝、愛知県蒲郡市で住宅が全焼する火事があり、この家に住む男性が死亡しました。警察と消防によりますと、午前7時半ごろ、蒲郡市形原町の住宅から「煙が出ている」と近所の人から119番通報がありました。消防車など7台が出て消火に当たり、火の勢いは約1時間で収まりましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、この家に住む無職・浅岡健一さん(59)が死亡しました。浅岡さんはこの家に一人で暮らしていたとみられていて、