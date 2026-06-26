台風7号と8号の接近を前に、東海地方は26日、雷を伴った激しい雨が降る見込みで、交通機関にも影響が出ています。気象台によりますと、台風7号は27日昼すぎから夕方にかけて東海地方に最も近づく見込みで、8号も27日に列島に接近し上陸する可能性があります。東海地方は台風接近前から大気の状態が非常に不安定で、愛知と三重で26日午後6時以降、岐阜では26日中、雷を伴う激しい雨が降る見込みです。27日午前6時までの予想