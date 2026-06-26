歌手の岩崎宏美が２６日に自身のインスタグラムを更新。サッカー北中米Ｗ杯のスウェーデン戦を観戦する様子がアップされた。この日は静岡県でコンサートを控えている岩崎。テレビ中継の画面を撮影した動画をアップし「ホテル出る時間まで、サッカー観ながら手をたたいたりしてます。がんばれ日本」と日本代表にエール。「今朝の声出しは『君が代』ではじまりました」と明かし「ユニフォーム着込んで一人で部屋で応援してます。