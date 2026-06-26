福島県に通じる新しいルートが2027年夏に開通します。県央地域と福島県の南会津地方を結ぶ「八十里越」の工事が最終盤を迎えていてその姿が6月24日、公開されました。工事が進む八十里越は新潟と福島の県境に位置しています。三条市と福島県只見町を結ぶ国道289号の、およそ20キロの区間にあたります。1970年に国道になりましたがこの区間は整備されず、通行できなくなっていました。1989年に工事に着手。国と新潟・福島両県