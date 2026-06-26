エミレーツ航空は、ドバイ行きとドバイ経由の利用者に、JWマリオット・マーキス・ホテル・ドバイの無料宿泊を提供する。ファーストクラスとビジネスクラス利用者には2泊、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラス利用者には1泊を無料で提供する。6月22日から7月12日までの間に往復航空券を購入し、ドバイでの滞在が24時間以上の人が対象となる。搭乗期間は6月25日から9月30日まで。また、搭乗券の提示で特典が受け取れる「マ