ダブル台風が、東海地方にあす（27日）接近する見込みで、気象台が土砂災害などに注意・警戒を呼びかけています。 【写真を見る】ダブル台風 東海地方にあす27日接近か 台風8号の後を追うように7号が… 台風接近前から大雨のところも 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報【台風情報】 現在、北上中の台風8号は、あす朝までに東日本の太平洋側に、上陸のおそれがあります。一方、台風7号は、その後を追うように東へ進み、あす昼過ぎ