ダブル台風の接近に伴って、交通にも影響が出ています。 【写真を見る】【交通情報】ダブル台風接近 東海道新幹線はあす一部区間で運転見合わせや運休の可能性 JR在来線は雨のため一部路線･区間で運転見合わせ 東海道新幹線は現在 おおむね平常通り運行していますが、あすの一部時間帯や一部区間で、運転見合わせや運休などが発生する可能性があるということです。 JR在来線では現在、東海道線、中央線の一部で運転を見合わせて