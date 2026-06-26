名古屋市東区で、市営バスとトラックなど3台がからむ事故がありました。 【写真を見る】【速報】名古屋で市バスとトラックなど3台からむ事故 バスには乗客約20人 現時点でけが人情報なし 東区 警察によりますと26日午前9時50分頃、東区赤塚町の交差点で「車とバスが接触した」と乗用車の運転手から警察に通報がありました。 市営バスとトラック、それに乗用車のあわせて3台が絡む事故で市営バスには当時、乗客約20人がいたとい