ロッテは26日、オフィシャルスポンサーである小久保製氷冷蔵株式会社と昨年に続き「熱中症対策パートナー」を締結すると発表した。ZOZOマリンスタジアム来場者の熱中症対策として、27日のソフトバンク戦を皮切りに、8月27日までのホーム開催試合の計23試合を対象として、マリーンズストアミュージアム店前に「ロックアイスチャージスポット」を設置、氷のうを持参した方に熱中症対策・アイシング用の氷（ロックアイス）を200