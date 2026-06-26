日本代表は25日、FIFAワールドカップ2026・グループステージ第3節でスウェーデン代表と対戦し、1−1で引き分けた。この結果、3大会連続での決勝トーナメント進出が決定。決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）は、6月30日（火）日本時間2時〜（29日（月）26時〜）、グループC1位のブラジル代表と対戦する。注目の一戦はフジテレビ系列で生中継。放送時間や出演者などは現時点で未発表となっている。今大会のメインキャスター