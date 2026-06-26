26日午前11時49分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の栃木市と下野市、それに壬生町です。【各地の震度詳細