長野県上田市の老舗酒蔵では、従業員が社員食堂で日本代表の試合を見守りました。SNSで、サッカー元日本代表の本田圭佑さんが経営者に出勤時間の調整を呼びかけ、社長が応じたものです。午前8時前から社長や従業員あわせて12人が集まり、試合を観戦。試合観戦も“勤務時間”になるということで、この間に店に立っていたのは、大のメジャーリーグファンという会長の時子さんでした。