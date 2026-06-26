オープンAIのロゴ＝11日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米国で約400の地方・地域紙を発行する新聞社連合は24日、対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がけるオープンAIと米IT大手マイクロソフトを相手取り、記事を無断でAIの学習に利用され著作権を侵害されたとして、ニューヨーク州の連邦地裁に提訴した。記事利用の差し止めや損害賠償などを求めている。訴状によると、原告側は全米で約400の地方・地域紙を