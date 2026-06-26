1メートル75の長身レースクイーン・成沢紫音（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。シースルーのフレアパターンTシャツ姿を披露した。「ハーレーのアパレルまじで可愛いフラッシュで分かりにくくなってるけどシースルーになってる」とつづり、シースルーのファイヤーパターンTシャツ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「さすがハ−レ−！お洒落〜」「アメリカンでカッコイイね」「めちゃめちゃ