モデル、タレント益若つばさ（40）が26日、Xを更新。18歳の長男とFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会をテレビ観戦したと明かした。同日の1次リーグF組の日本対スウェーデン戦は午前8時から試合開始。1−1で引き分け、日本は決勝トーナメント進出し、次はブラジルと対戦する。益若は「日本決勝トーナメント進出ーー！！すごいーー！！」と日本代表の健闘を祝福。「息子からお揃い観戦要望があって笑みんなで着てみた」と