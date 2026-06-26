北中米Ｗ杯１次リーグＥ組最終戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ニューヨーク）、首位通過を確定させているドイツは、エクアドルに１―２で痛恨の逆転負けを喫した。キュラソーとの初戦で７点を奪い、２連勝のドイツは、開始２分でペナルティーエリア中央から、ＭＦレロイ・サネ（ガラタサライ）が先制弾を決める。初戦のようなゴールラッシュが始まるかと思いきや、前半９分にまさかの失点で同点に追いつかれる。さらに後