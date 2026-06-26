紀ノ国屋は、沖縄の果実を使用した「沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ」と「シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ」を発売した。地元出身の焼肉店店主が開発したシリーズで、沖縄のフルーツにこだわり、「沖縄の味を全国へ届けたい」という店主の想いから生まれた商品。たまねぎ、にんにく、しょうがをじっくり煮込み、野菜のコクを丁寧に引き出したしょうゆベースの濃厚だれに、沖縄フルーツの爽やかな香りを合わせた。シンプ